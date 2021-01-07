ABD'yi kaosa sürükleyen Trump'ı 6 ay önceki hapis tehdidi mesajıyla vurdular: 10 yıl yatacak mı?
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ABD'yi kaosa sürükleyen Trump'ı 6 ay önceki hapis tehdidi mesajıyla vurdular: 10 yıl yatacak mı?

07.01.2021 17:15 | Son Güncelleme: 07.01.2021 17:45

ABD'de Trump destekçilerinin Kongre binasını basması sonrasında ABD Başkanı'nın George Floyd protestolarında paylaştığı bir mesaj tekrar gündem oldu. O dönemde kamu binalarına hasar verenleri eleştiren Trump, saldırganların 10 yıla kadar hapis yatacağını söylemişti. Bugün yaşananların ardından herkes Trump'ın ceza alıp almayacağını merak ediyor.

ABD'de Donald Trump, görev süresi dolmaya yakın yine ortalığı karıştırdı. Kasım ayında yapılan başkanlık seçim sonuçlarında hezimete uğrayan fakat geri adım atmayarak oylamada hile ve usulsüzlük olduğunu söyleyerek herhangi bir kanıt göstermeden taraftarlarını tetikleyen Trump'ın destekçileri dün Kongre binasına baskın düzenledi.

GEORGE FLOYD PROTESTOSUNU ELEŞTİRMİŞTİ

Binlerce gösterici yeni başkanı seçecek Seçiciler Kurulu'nun oylarını tescillemek için bir araya geldiği sırada Kongre binasına giren saldırganlar dünya basınının gündemine oturdu. Kongre binasına hasar veren ve polisle çatışan göstericiler güçlükle kontrol altına alınabildi. Yaşanan arbede sırasında 4 kişi yaşamını yitirirken onlarca insan da yaralandı.

ABD'yi kaosa sürükleyen Trump'ı kendi silahıyla vurdular: 10 yıl hapis yatacak mı?

Yaşanan bu gerilim ise akıllara Donald Trump'ın Haziran ayında paylaştığı bir mesajı gündeme getirdi. Polisin orantısız şiddetine maruz kalarak yaşamını yitiren George Floyd için Portland'da gösteri yapanları eleştiren ve bazı kamu binalarına hasar veren göstericileri tehdit eden Trump, o dönemde çok sert açıklamalarda bulunmuştu.

10 YIL HAPİS TALİMATI VERMİŞTİ

Haziran ayında, "Portland'da ya da başka bir şehrimizde ya da eyaletimizde federal mahkeme binasına ya da herhangi bir federal binaya saldıran anarşistler, provokatörler veya protestocular minimum 10 yıl hapis cezası ile yargılanacaktır" mesajını paylaşmıştı.

TRUMP'A KENDİ TEHTİDİNİ HATIRLATTILAR

Sosyal medyada aralarında basketbolcu Stephen Curry'nin de olduğu çok kullanıcı Trump'ın bu tweetini hatırlattı. Sosyal medya kullanıcıları, saldırganları körüklediği için Trump'ın da yargılanma ihtimali olup olmadığını sorguladı. Bu konuda paylaşılan mesajlar paylaşım ve yorum rekoru kırdı.

ABD'yi kaosa sürükleyen Trump'ı kendi silahıyla vurdular: 10 yıl hapis yatacak mı?


ABD'yi kaosa sürükleyen Trump'ı 6 ay önceki hapis tehdidi mesajıyla vurdular: 10 yıl yatacak mı?
ABD'yi kaosa sürükleyen Trump'ı 6 ay önceki hapis tehdidi mesajıyla vurdular: 10 yıl yatacak mı?
Haber Yorumları (1)
ASIN BUNU: trump şımarık bir psikopat. Zaten hapise atmazsalar iran suikast yapacak :)
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