ABD'ye mesaj gibi hamle! Erdoğan-Biden görüşmesinde gözler masadaki kitaba kilitlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile NATO Zirvesi sonrası bir araya geldi. Görüşmeden görüntüler paylaşılırken Erdoğan'ın masaya koyduğu kitap gözlerden kaçmadı. Merak konusu olan kitabın daha önce ABD eski Başkanı Donald Trump'a da sunulan "Turkey's Fight Against Terrorism" (Türkiye'nin terörizme karşı mücadelesi) isimli kitap olduğu görüldü.