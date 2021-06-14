ABD'ye mesaj gibi hamle! Erdoğan-Biden görüşmesinde gözler masadaki kitaba kilitlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile NATO Zirvesi sonrası bir araya geldi. Görüşmeden görüntüler paylaşılırken Erdoğan'ın masaya koyduğu kitap gözlerden kaçmadı. Merak konusu olan kitabın daha önce ABD eski Başkanı Donald Trump'a da sunulan "Turkey's Fight Against Terrorism" (Türkiye'nin terörizme karşı mücadelesi) isimli kitap olduğu görüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşmesi sona erdi. Erdoğan ve Biden'ın, NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki baş başa görüşmesi, 45 dakika sürdü. Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.
ABD'YE MESAJ NİTELİĞİNDE HAMLE
Fotoğraflarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında masaya koyduğu kitap dikkatlerden kaçmadı. Masadaki kitabın, İletişim Başkanlığı tarafından 2019 yılında yayına alınan "Turkey's Fight Against Terrorism" (Türkiye'nin terörizme karşı mücadelesi) isimli kitap olduğu görüldü.
TERÖR SALDIRILARINA KARŞI MÜCADELE ANLATILIYOR
90 sayfalık kitapta, Türkiye'nin PKK, YPG, DAEŞ gibi terör örgütlerine yönelik, uğradığı saldırılara karşı ülke içinde ve dışında düzenlenen operasyonlar anlatılıyor.
TRUMP'A DA SUNULMUŞTU
"Türkiye'nin Terörle Mücadelesi" kitabı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen ay ABD'ye gerçekleştirdiği ziyarette Başkan Donald Trump ve heyetine de sunulmuştu.