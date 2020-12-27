ABD'ye Kovid-19 salgınında "en kötüyü henüz yaşamamış olabileceği" uyarısı
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ABD'ye Kovid-19 salgınında "en kötüyü henüz yaşamamış olabileceği" uyarısı

27.12.2020 21:09 | Son Güncelleme: 27.12.2020 21:12
ABD'ye Kovid-19 salgınında

NEW ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "en kötüyü henüz yaşamamış olabileceği" konusunda uyarıda bulundu.

NEW ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "en kötüyü henüz yaşamamış olabileceği" konusunda uyarıda bulundu.

ABD'nin önde gelen doktorlarından Fauci, CNN televizyonunda yaptığı açıklamada, "Endişemin nedeni Noel ve yeni yıl sonrası vakalarda artış olabileceği. Sonbahar sonu ve kışın başında vakaların eğilimine bakarsanız durum gerçekten çok rahatsız edici." dedi.

ABD'nin salgınla mücadelede çok kritik bir noktada olduğuna dikkati çeken Dr. Fauci, ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın "en karanlık günler" endişesini kendisinin de taşıdığını söyledi.

ABD'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelede "en kötüyü henüz yaşamamış olabileceği" konusunda uyaran Fauci, "Önümüzdeki birkaç hafta çok daha kötü olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Aralık, ABD'de salgının başından beri en fazla ölümün gerçekleştiği ay oldu ve 63 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Uzmanlar ise Ocak 2021'in çok daha kötü olabileceği tahmininde bulunuyor.

ABD'de salgının kontrol altına alınabilmesi için tatil sezonunda seyahat edilmemesi uyarılarına rağmen 1 milyondan fazla kişi hava yolu ile seyahat etti.

Ülkede şu ana kadar 340 binden fazla kişi Kovid-19 yüzünden hayatını kaybederken, 19 milyonun üzerinde vaka görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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