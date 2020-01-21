ABD'ye gitmek isteyen göçmenler Meksika sınırındaki nehri yürüyerek geçti
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ABD'ye gitmek isteyen göçmenler Meksika sınırındaki nehri yürüyerek geçti

Orta Amerika ülkelerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gitmek üzere yola çıkan göçmenler, Meksika sınırına ulaştı. Çoğunluğunu Honduraslıların oluşturduğu göçmenler, Guatemala'nın Meksika sınırındaki Suchiate Nehri üzerinden Meksika'ya geçmeye çalıştı.

21.01.2020 07:32 | Son Güncelleme: 21.01.2020 07:32
ABD'ye gitmek isteyen göçmenler Meksika sınırındaki nehri yürüyerek geçti

Orta Amerika ülkelerinden 'ne (ABD) gitmek üzere yola çıkan göçmenler, sınırına ulaştı. Çoğunluğunu Honduraslıların oluşturduğu göçmenler, Guatemala'nın Meksika sınırındaki Suchiate Nehri üzerinden Meksika'ya geçmeye çalıştı.


Göçmenler Meksika üzerinden rahatça ABD'ye geçebilmek için talepte bulundu ancak Meksikalı yetkililer bunu reddetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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