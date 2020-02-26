ABD yargısı: Meksikalı aile, çocuklarını öldüren güvenlik muhafızı aleyhine dava açamaz

26.02.2020 08:12 | Son Güncelleme: 26.02.2020 08:12

ABD Yüksek Mahkemesi, Meksikalı bir ailenin, 15 yaşındaki erkek çocuklarını öldüren sınır güvenlik muhafızı aleyhine dava açamayacağına hükmetti.



Sergio Hernandez Guereca isimli genç, 2010 yılında Meksika'nın Juarez kasabası ile ABD'nin Teksas eyaletindeki El Paso arasındaki ortak sınırda yer alan su yolunda üç arkadaşıyla oynarken, ABD tarafındaki bir güvenlik görevlisi tarafından vurularak öldürülmüştü. Euronews.com'da Görüntüle