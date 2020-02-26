ABD yargısı: Meksikalı aile, çocuklarını öldüren güvenlik muhafızı aleyhine dava açamaz
Haberler » Dünya » ABD yargısı: Meksikalı aile, çocuklarını öldüren güvenlik muhafızı aleyhine dava açamaz - Haberler

ABD yargısı: Meksikalı aile, çocuklarını öldüren güvenlik muhafızı aleyhine dava açamaz

ABD Yüksek Mahkemesi, Meksikalı bir ailenin, 15 yaşındaki erkek çocuklarını öldüren sınır güvenlik muhafızı aleyhine dava açamayacağına hükmetti.

26.02.2020 08:12 | Son Güncelleme: 26.02.2020 08:12
ABD yargısı: Meksikalı aile, çocuklarını öldüren güvenlik muhafızı aleyhine dava açamaz

ABD Yüksek Mahkemesi, Meksikalı bir ailenin, 15 yaşındaki erkek çocuklarını öldüren sınır güvenlik muhafızı aleyhine dava açamayacağına hükmetti.


Sergio Hernandez Guereca isimli genç, 2010 yılında Meksika'nın Juarez kasabası ile ABD'nin Teksas eyaletindeki El Paso arasındaki ortak sınırda yer alan su yolunda üç arkadaşıyla oynarken, ABD tarafındaki bir güvenlik görevlisi tarafından vurularak öldürülmüştü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler