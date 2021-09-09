ABD ve Kanada vatandaşlarını taşıyan uçak Doha'ya hareket etti
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ABD ve Kanada vatandaşlarını taşıyan uçak Doha'ya hareket etti

Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kabil Havalimanı Dış Hatlar Terminali Katar'a ait yolcu uçağından görüntüler Uçağın havalanması KABİL - Aralarında ABD ve Kanada vatandaşlarının da olduğu 150 kişi, Katar'a ait bir yolcu uçağı ile Kabil Havalimanı'ndan Katar'ın başkenti Doha'ya hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kabil Havalimanı Dış Hatlar Terminali

Katar'a ait yolcu uçağından görüntüler

Uçağın havalanması KABİL - Aralarında ABD ve Kanada vatandaşlarının da olduğu 150 kişi, Katar'a ait bir yolcu uçağı ile Kabil Havalimanı'ndan Katar'ın başkenti Doha'ya hareket etti.

ABD ve Kanada vatandaşlarını taşıyan uçak Doha'ya hareket etti
ABD ve Kanada vatandaşlarını taşıyan uçak Doha'ya hareket etti
ABD ve Kanada vatandaşlarını taşıyan uçak Doha'ya hareket etti
ABD ve Kanada vatandaşlarını taşıyan uçak Doha'ya hareket etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez

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