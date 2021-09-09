ABD ve Kanada vatandaşlarını taşıyan uçak Doha'ya hareket etti

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kabil Havalimanı Dış Hatlar Terminali Katar'a ait yolcu uçağından görüntüler Uçağın havalanması KABİL - Aralarında ABD ve Kanada vatandaşlarının da olduğu 150 kişi, Katar'a ait bir yolcu uçağı ile Kabil Havalimanı'ndan Katar'ın başkenti Doha'ya hareket etti.