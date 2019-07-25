ABD ve Afganistan'dan 'savaşın sonlanması için çabaları hızlandırma' kararı

ABD ve Afganistan'dan 'savaşın sonlanması için çabaları hızlandırma' kararı

Afganistan Cumhurbaşkanı ile Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Afganistan'da 18 yıldır devam savaşı sona erdirmek için "çabaları hızlandırmanın" gerekliliği konusunda mutabık kaldı

ABD ve Afganistan'dan 'savaşın sonlanması için çabaları hızlandırma' kararı

Afganistan Cumhurbaşkanı ile Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Afganistan'da 18 yıldır devam savaşı sona erdirmek için "çabaları hızlandırmanın" gerekliliği konusunda mutabık kaldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gani ile Pompeo telefonda görüştü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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