ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Direktörü Power, Sudan'da Etiyopyalı sığınmacıları ve geçiş sürecini görüştü
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ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Direktörü Power, Sudan'da Etiyopyalı sığınmacıları ve geçiş sürecini görüştü

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Direktörü Power, Sudan'da Etiyopyalı sığınmacıları ve geçiş sürecini görüştü
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Direktörü Samantha Power, Sudanlı yetkililerle Etiyopya'daki çatışmalar nedeniyle bu ülkeye sığınanları ve geçiş sürecindeki zorlukları ele aldı.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Direktörü Samantha Power, Sudanlı yetkililerle Etiyopya'daki çatışmalar nedeniyle bu ülkeye sığınanları ve geçiş sürecindeki zorlukları ele aldı.

Power, Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi ile Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmaların ardından doğu Sudan'a akan mültecilerin durumunu görüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Tigray bölgesindeki çatışmalar sonucunda ülkenin doğusuna geçen mültecilerin kritik insani durumu ve artan sayıları ele alındı.

İki taraf, uluslararası toplumun, krizi kontrol altına alması için Sudan'ı desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Power, insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak ve İnsani Yardım Komisyonu'nun karşılaştığı tüm zorlukları aşabilmesi için Sudan hükümeti ve yetkililerle sıkı iş birliği ve koordinasyon içinde olunması gerektiğine değindi.

Samantha Power, Başbakan Abdullah Hamduk ve Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile de görüştü.

Temaslarının ardından basın toplantısı düzenleyen Power, mevcut ekonomik sıkıntılara rağmen Sudan halkında değişim ve umut gördüğünü söyledi.

USAID'in, Sudan'ın geçiş dönemindeki zorluklarla başa çıkabilmesi için 700 milyon dolar tahsis ettiğini ifade eden Power, Sudan'da yaşananları bir mucize olarak nitelendirdi. Power, "Mucizeyi tamamlamak için Sudan'ı tüm gücümüzle destekleyeceğiz." diye konuştu.

USAID Direktörü Power, 4 Ağustos'a kadar sürecek temaslarının ardından Etiyopya'ya geçecek.

Sudan Mülteciler Komiserliği, 13 Temmuz'da, Tigray'daki çatışmadan kaçan mülteci sayısının 78 bine yükseldiğini duyurmuştu.

Sudan 1 milyondan fazla sığınmacıyı ağırlıyor

Etiyopya'da Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım'da Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını açıklamıştı.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin elinde bulunan Mekelle şehrini 28 Kasım'da ele geçirmişti.

Etiyopya hükümeti, 28 Haziran'da, TPLF isyancılarının ele geçirdiğini ileri sürdüğü Tigray bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

Bir dönem Tigray eyaletini yöneten isyancı TPLF güçlerinin, 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırması ve sonrasında Başbakan Abiy Ahmed'in TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almasının ardından eyalette 1,7 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

Afrika'daki sığınmacı yükünü en yoğun şekilde sırtlanan ülkelerden Sudan'da, çoğunluğu Güney Sudan'dan olmak üzere 1 milyondan fazla sığınmacı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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