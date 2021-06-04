ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Yunan mevkidaşı ile telefonda görüştü
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Yunan mevkidaşı ile telefonda görüştü

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Yunan mevkidaşı ile telefonda görüştü
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Yunanistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Thanos Dokos yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke ilişkilerinin önemini vurguladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Yunanistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Thanos Dokos yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke ilişkilerinin önemini vurguladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, yaptığı yazılı açıklamada, Sullivan ve Dokos'un bugün telefonda görüştüğünü bildirdi.

Sullivan'ın iki ülke arasında artan savunma iş birliği de dahil güçlü ilişkilerden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini aktaran Horne, Sullivan'ın Biden yönetiminin bu ilişkileri daha da derinleştirme arzusunu da muhatabına ilettiğini belirtti.

Horne açıklamada, "İkili, Doğu Akdeniz'de istikrarın önemini görüştü. Sullivan, Yunanistan ve Türkiye arasında diyaloğun sürmesini memnuniyetle karşıladı ve Kıbrıs'ın çift bölgeli, iki toplumlu bir federasyon olarak yeniden bir araya gelmesi için BM önderliğindeki çabaları desteklemeye devam edeceği sözü verdi." bilgisini paylaştı.

Sullivan'ın Yunanistan'ın son dönemde kritik telekomünikasyon ve enerji altyapısını güvene alma çabalarını memnuniyetle karşıladığını belirten Horne, "Sullivan ve Dokos, bölgesel iş birliğinin önemini vurgulayarak ortak çıkarlar doğrultusunda temas halinde olunması konusunda mutabık kaldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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