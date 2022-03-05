ABD, Ukrayna sınırında bombardıman uçakları ile tatbikat düzenledi

Abd, B-52 Stratofortress bombardıman uçaklarını NATO'nun doğu kanadı üzerinde uçurarak, Almanya ve Romanya ordularıyla birlikte Ukrayna sınırında tatbikat düzenledi. Yapılan tatbikatın eğitim amacıyla olduğu açıklandı.

İNGİLİZ PİLOTLARA ENTEGRASYON EĞİTİMİ VERİLDİ

Avrupa'da bulunan ABD Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'nin en büyük stratejik bombardıman uçaklarından olan B-52 Stratofortress'i kullanan pilotların İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne entegrasyon eğitimi verdiği açıklandı.

NATO UÇAKLARI RUS SINIRINA YAKLAŞTI

Ukrayna hava sahası üzerinde gerçekleştirilen tatbikat ile ABD, bombardıman uçaklarını Rus hava kuvvetlerinin üstünlük kurmaya çalıştığı bölgelerde uçurdu.

"MÜTTEFİKLERİMİZLE BÜTÜNLEŞMEK ZORUNDAYIZ"

NATO ülkeleri arasında yapılan tatbikatların kritik bir önemi olduğunu vurgulayan ABD Avrupa Hava Kuvvetleri Komutanı General Jeff Harrigian "Bombardıman Görev Kuvvetleri (BTF), özellikle bu zor zamanda müttefiklerimiz ve ortaklarımızla bütünleşmek ve onlarla eğitim almak için kritik bir fırsat sunuyor"şeklinde konuştu.