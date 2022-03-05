ABD, Ukrayna sınırında bombardıman uçakları ile tatbikat düzenledi
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Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ait B-52 Stratofortress bombardıman uçakları Almanya ve Romanya hava kuvvetleri ile birlikte Ukrayna sınırında Rus ordusuna karşı ortak tatbikat düzenledi.
Abd, B-52 Stratofortress bombardıman uçaklarını NATO'nun doğu kanadı üzerinde uçurarak, Almanya ve Romanya ordularıyla birlikte Ukrayna sınırında tatbikat düzenledi. Yapılan tatbikatın eğitim amacıyla olduğu açıklandı.
Avrupa'da bulunan ABD Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'nin en büyük stratejik bombardıman uçaklarından olan B-52 Stratofortress'i kullanan pilotların İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne entegrasyon eğitimi verdiği açıklandı.
Ukrayna hava sahası üzerinde gerçekleştirilen tatbikat ile ABD, bombardıman uçaklarını Rus hava kuvvetlerinin üstünlük kurmaya çalıştığı bölgelerde uçurdu.
NATO ülkeleri arasında yapılan tatbikatların kritik bir önemi olduğunu vurgulayan ABD Avrupa Hava Kuvvetleri Komutanı General Jeff Harrigian "Bombardıman Görev Kuvvetleri (BTF), özellikle bu zor zamanda müttefiklerimiz ve ortaklarımızla bütünleşmek ve onlarla eğitim almak için kritik bir fırsat sunuyor"şeklinde konuştu.