ABD: "Tutuklanan Kişi Diplomat Değil"
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'nde görev yapan bir Amerikan vatandaşının Almanya'ya gitmek isteyen bir Suriyeli'ye sahte pasaport sağladığı gerekçesiyle geçen ay tutuklandığını bildirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'nde görev yapan bir Amerikan vatandaşının Almanya'ya gitmek isteyen bir Suriyeli'ye sahte pasaport sağladığı gerekçesiyle geçen ay tutuklandığını bildirdi
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