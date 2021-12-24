ABD: "Tutuklanan Kişi Diplomat Değil" - Haberler
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ABD: "Tutuklanan Kişi Diplomat Değil"

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'nde görev yapan bir Amerikan vatandaşının Almanya'ya gitmek isteyen bir Suriyeli'ye sahte pasaport sağladığı gerekçesiyle geçen ay tutuklandığını bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'nde görev yapan bir Amerikan vatandaşının Almanya'ya gitmek isteyen bir Suriyeli'ye sahte pasaport sağladığı gerekçesiyle geçen ay tutuklandığını bildirdi

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