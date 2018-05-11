ABD, Türbanını Çıkarmasını İstediği Kanadalı Bakandan Resmi Olarak Özür Diledi
ABD Taşımacılık Güvenliği Ajansı, geçtiğimiz yıl havalimanındaki kontroller sırasında türbanını çıkarması istenen Hint asıllı Kanadalı bakandan özür diledi.
ABD Taşımacılık Güvenliği Ajansı, geçen yıl ABD'nin Detroit kentine bir seyahat gerçekleştiren Kanada Yenilik, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Hint asıllı Navdeep Bains'in havalimanında üstünün arandığı esnada kendisinden türbanının çıkarılması istendiği için özür diledi.
"AYRIMCILIK" DİYEREK İSYAN ETMİŞTİ
Hint asıllı Kanadalı bakan Bains, "Yetkililer ancak diplomatik pasaportumu gösterdiğimde uçmama izin verdi. Bu yapılan çok ayrımcı bir hareketti" açıklamasında bulundu.
STANDART PROSEDÜR UYGULANMAMIŞ
Kendisinin önce metal detektörden geçirildiğini ve cihazın sinyal vermediğini belirten Bains, "Türbanımı çıkartmayı reddettiğimde, Detroit havalimanındaki güvenlik yetkilileri benden özel görüntüleme cihazına girmemi istedi. Çok ısrarcı ve zor insanlar." ifadelerini kullandı.
Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Taşımacılık Güvenliği Ajansı sözcüsü, Bains'i görüntüleyen havalimanı personelinin standart prosedürü uygulamadığını söyledi.
"PİŞMANLIK DUYUYORUZ"
Kanadalı bakan Bains'e uygulanan işlemden pişmanlık duyduklarını belirten kurum sözcüsü, yaptığı açıklamada ayrıca, dini gerekçelerle "uygun olmayan türbanlarını" çıkarmak istemeyen yolcuların özel görüntüleme cihazına girmek durumunda olduğunu belirtti.
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Rteee hile le kazanır anca dogal yoldan degilCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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akp,den kurtuluş yakındır..!!Cevap Yaz 6 13 Yayından KaldırRTEEE: GÖRÜCEZ BAKALIM OKKALI Bİ TOKADI YİYİNCE YILDIZLARI SAYARSINIZ3 6 Yayından KaldırEROL10EROL19: inşallah4 5 Yayından Kaldır
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Ne iş bu ya takke düşdü kel göründü ayaklarıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır