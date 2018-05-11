ABD, Türbanını Çıkarmasını İstediği Kanadalı Bakandan Resmi Olarak Özür Diledi

ABD Taşımacılık Güvenliği Ajansı, geçen yıl ABD'nin Detroit kentine bir seyahat gerçekleştiren Kanada Yenilik, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Hint asıllı Navdeep Bains'in havalimanında üstünün arandığı esnada kendisinden türbanının çıkarılması istendiği için özür diledi.

"AYRIMCILIK" DİYEREK İSYAN ETMİŞTİ

Hint asıllı Kanadalı bakan Bains, "Yetkililer ancak diplomatik pasaportumu gösterdiğimde uçmama izin verdi. Bu yapılan çok ayrımcı bir hareketti" açıklamasında bulundu.

STANDART PROSEDÜR UYGULANMAMIŞ

Kendisinin önce metal detektörden geçirildiğini ve cihazın sinyal vermediğini belirten Bains, "Türbanımı çıkartmayı reddettiğimde, Detroit havalimanındaki güvenlik yetkilileri benden özel görüntüleme cihazına girmemi istedi. Çok ısrarcı ve zor insanlar." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Taşımacılık Güvenliği Ajansı sözcüsü, Bains'i görüntüleyen havalimanı personelinin standart prosedürü uygulamadığını söyledi.

"PİŞMANLIK DUYUYORUZ"

Kanadalı bakan Bains'e uygulanan işlemden pişmanlık duyduklarını belirten kurum sözcüsü, yaptığı açıklamada ayrıca, dini gerekçelerle "uygun olmayan türbanlarını" çıkarmak istemeyen yolcuların özel görüntüleme cihazına girmek durumunda olduğunu belirtti.