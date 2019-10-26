ABD, terörist Mazlum Kobani'yi 'General Mazlum' kod adıyla meşrulaştırmaya çalışıyor!

26.10.2019 17:13

Suriye'de terör örgütü DEAŞ ile mücadele bahanesiyle bir başka terör örgütü olan YPG/PKK'ya silah ve mühimmat desteği veren ABD, YPG'yi meşrulaştırmak amacıyla 10 Ekim 2015'te Suriye Demokratik Güçleri ismini kullanmaya başladı. Böylece, onlarca sivil vatandaşımızı şehit eden terör örgütünü dünyaya "özgürlük savaşçıları" olarak pazarlamaya çalışıyor. ABD, şimdi de teröristbaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şirin'i 'General Mazlum' kod adıyla meşrulaştırmaya çalışıyor.

MİKE PENCE, TERÖRİSTBAŞI MAZLUM İLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge oluşturmak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası Tel Abyad ve Rasulayn'ın teröristlerden temizlenmesinin ardından Washington yönetimi, bu yöndeki çabalarına hız verdi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, geçtiğimiz günlerde Başkan Donald Trump'ın, eli kanlı PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 'manevi oğlum' dediği Ferhat Abdi Şahin'le görüştüğünü açıkladı.

TÜRKİYE'NİN UYARISINI DİNLEMEDİLER, DAHA SKANDAL BİR ADIM ATTILAR

Türkiye, kırmızı bültenle aradığı terörist Mazlum Kobani ile görüşülmesine sert tepki gösterdi. Ancak PKK/YPG'yi "müttefik" olarak lanse edip sözde DEAŞ'la mücadele adı altında örgüte binlerce TIR'lık silah yollayan ABD yönetimi, Türkiye'nin uyarılarını gözardı edip bu kez başka bir skandala imza attı.

KONGRE'DE DİNLEYECEKLER

ABD'li Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler, zalimliğiyle tanınan elebaşının Trump'la görüşmesi ve Kongre'de dinlenilmesi için Şahin'e acil vize verilmesini istedi. Aralarında Cumhuriyetçi Lindsey Graham'ın da bulunduğu senatörler, bu amaçla Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya mektup yazdı. Mektupta, Suriye'de olan bitenleri Şahin'den dinlemenin hem Kongre'nin hem de Başkan Donald Trump'ın yararına olacağı savunuldu.

"ABD'NİN BİZE TESLİM ETMESİ LAZIM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında yaptığı açıklamada "Mazlum denilen kod adlı kırmızı bültenle aranan terörist. Amerika'nın bu adamı bize teslim etmesi lazım." ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP HER FIRSATTA ÖVGÜLER DİZİYOR!

Terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Kobani'ye olan desteğini her fırsatta dile getiren Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mazlum Kobani ile konuşmamdan zevk aldım. Kürtlerin yaptıklarını takdir ediyorum." dedi.

Skandal bir paylaşımda bulunan Trump, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Mazlum Kobani ile konuşmamdan gerçekten zevk aldım. Yaptıklarımızı takdir ediyor, ben de Kürtlerin yaptıklarını takdir ediyorum. Belki de Kürtlerin Petrol Bölgesi'ne gitme zamanı gelmiştir!

MAZLUM KOBANİ KİMDİR?

Mazlum Kobani ismini kullanan Şahin Cilo kod adlı Ferhad Abdi Şahin, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde komutanlarındandır. Abdullah Öcalan'ın "manevi evladım" dediği terörist Türkiye'nin üst düzey arama listesi olan kırmızı listede yer alıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın 4 milyonluk para ödüllü kırmızı listesinde yer alan terörist Ferhad Abdi Şahin'in PKK'nın Hakkâri kırsalında çok sayıda kanlı saldırının baş faili olarak aranıyor. Hakkında Diyarbakır, Van, Hakkâri, Şırnak Başsavcılıkları'nca daimi arama kararı bulunan terörist, Suriye'nin El Malikiye (Derik) kasabası nüfusuna kayıtlı.

ELEBAŞININ EMRİNİ VERDİĞİ SALDIRILAR

1996: Çukurca'da köy minibüsüne roketli saldırı: 17 sivil şehit

2005: Kuşadası'nda minibüse bomba: 6 sivil şehit

2008: Güngören'de bombalı saldırı: 5'i çocuk 17 sivil şehit

2008: Aktütün karakoluna saldırı: 17 asker şehit