ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Ankara'ya geldi
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ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Ankara'ya geldi

ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Ankara'ya geldiABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, resmi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle birlikte Ankara'ya geldi.

26.08.2020 20:51 | Son Güncelleme: 26.08.2020 20:56

ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Ankara'ya geldi

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, resmi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle birlikte Ankara'ya geldi.

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, beraberindeki heyetle birlikte Ankara'ya geldi. Jeffrey ve beraberindekileri getiren uçak, saat 18.40 sıralarında Ankara Esenboğa havalimanına indi. Havalimanı çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Jeffrey, ABD'nin NATO'daki müttefiği Türkiye'nin askerlerinin bugün İdlib'de büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunu söyleyerek, bu tehdidin Rusya ve Esed rejiminden geldiğini kaydetti. İdlib'de şehit olan Türk askerleri için başsağlığı dileğinde bulunan Jeffrey, "Biz bugün Ankara'ya gelip, Türk hükümetiyle durumu gözden geçirmek ve mümkün olduğu kadar destek vermek istiyoruz." dedi.

Jeffrey'in Ankara temasları kapsamında ilerleyen günlerde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmesi bekleniyor.

ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Ankara'ya geldi

Kaynak: DHA

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