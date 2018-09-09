ABD, Suriye'deki El Tanf Üssüne Yüzlerce Deniz Piyadesi Gönderdi

Fox News, ABD Savunma Bakanlığındaki kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde, Pentagon'un Suriye'nin güneydoğusundaki koalisyon güçlerinin kontrolündeki El Tanf üssüne yüzlerce deniz piyadesinden oluşan ek bir birlik gönderdiğini bildirdi.

BÖLGEDEKİ ASKERİ VARLIK GÜÇLENDİRİLDİ

Washington'un, Rusya'nın orada saklanan militanların saldırı hazırlığı yaptığı uyarısıyla bağlantılı olarak, bölgedeki askeri varlığını güçlendirdiği belirtildi.

Fox News, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sözcüsü William Urban'ın "ABD, Rusya, Suriye hükümeti veya iç savaşta Suriye'yi destekleyebilecek başka bir grupla herhangi bir çatışma istemiyor" sözlerine de yer verdi.

EL TANF ÜSSÜ EĞİTİM İÇİN KULLANILIYOR

Suriye'deki ABD askeri üslerinden biri olan El Tanf'daki garnizon, silahlı Suriyeli muhalif güçlerinin DEAŞ'la mücadele etmek için eğitildiği ve donatıldığı bir üs olarak kullanılıyor.