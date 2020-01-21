ABD Senatosu'ndan Trump için 'hızlı yargı süreci'
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ABD Senatosu'ndan Trump için 'hızlı yargı süreci'

21.01.2020 08:32 | Son Güncelleme: 21.01.2020 08:32
ABD Senatosu'ndan Trump için 'hızlı yargı süreci'

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ın hazırladığı tasarıya göre, Başkan 'ın yargılanacağı Senatodaki duruşmalarda davacı ve savunma taraflarına tezlerini ortaya koymaları için 24'er saat söz hakkı verildi.


Senato Çoğunluk Lideri McConnell, Trump'ın Senatoda yargılanmasına ilişkin temel usulleri ortaya koyan tasarıyı kamuoyuna açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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