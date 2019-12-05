ABD Senatosu'nda 'Ermeni soykırım tasarısı' üçüncü kez engellendi
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosunda 'Ermeni soykırımının resmen tanınmasını' öngören karar tasarısının oylanması, Cumhuriyetçi Senatör Kevin Cramer tarafından engellendi
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosunda sözde "Ermeni soykırımının resmen tanınmasını" öngören karar tasarısının oylanması Senatör Kevin Cramer tarafından engellendi. Senatör Cramer, "Türkiye'yi kızdıracak bu adım için uygun zaman olmadığını" söyledi.
Cumhuriyetçi Senatör Kevin Cramer; Demokrat Senatör Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz'un hazırladığı ve "Ermeni soykırımının resmen tanınmasını" öngören karar tasarısının oylanmasını engelledi. Euronews.com'da Görüntüle