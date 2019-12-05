ABD Senatosu'nda 'Ermeni soykırım tasarısı' üçüncü kez engellendi
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ABD Senatosu'nda 'Ermeni soykırım tasarısı' üçüncü kez engellendi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosunda 'Ermeni soykırımının resmen tanınmasını' öngören karar tasarısının oylanması, Cumhuriyetçi Senatör Kevin Cramer tarafından engellendi

05.12.2019 23:58 | Son Güncelleme: 05.12.2019 23:58
ABD Senatosu'nda 'Ermeni soykırım tasarısı' üçüncü kez engellendi

(ABD) Senatosunda sözde "Ermeni soykırımının resmen tanınmasını" öngören karar tasarısının oylanması Senatör Kevin Cramer tarafından engellendi. Senatör Cramer, "Türkiye'yi kızdıracak bu adım için uygun zaman olmadığını" söyledi.


Cumhuriyetçi Senatör Kevin Cramer; Demokrat Senatör Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz'un hazırladığı ve "Ermeni soykırımının resmen tanınmasını" öngören karar tasarısının oylanmasını engelledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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