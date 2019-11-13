ABD Savunma Bakanı Mark Esper: Türkiye yuvaya dönmeli

13.11.2019 23:46 | Son Güncelleme: 13.11.2019 23:46

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Esper Türkiye'nin "yuvasına geri dönmesinin" önemli olduğunu söyledi.



Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan görüşmesinin gerçekleştiği 13 Kasım günü bir grup gazeteciye açıklama yapan Esper, Ankara'nın gerek Rusya ile yaptığı silah anlaşmaları gerekse Suriye'de attığı adımlar neticesinde NATO'dan uzaklaşmakta olduğu konusundaki uyarılarını şu sözlerle yineledi Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle