ABD Savunma Bakanı Mark Esper: Türkiye yuvaya dönmeli
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ABD Savunma Bakanı Mark Esper: Türkiye yuvaya dönmeli

Trump-Erdoğan görüşmesinin gerçeleştiği 13 Kasım günü bir grup gazeteciye açıklama yapan Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Esper konuşmasında Türkiye'nin "yuvasına geri dönmesinin" önemli olduğunu söyledi.

13.11.2019 23:46 | Son Güncelleme: 13.11.2019 23:46
ABD Savunma Bakanı Mark Esper: Türkiye yuvaya dönmeli

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Esper 'nin "yuvasına geri dönmesinin" önemli olduğunu söyledi.


Beyaz Saray'da ABD Başkanı ile Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan görüşmesinin gerçekleştiği 13 Kasım günü bir grup gazeteciye açıklama yapan Esper, Ankara'nın gerek Rusya ile yaptığı silah anlaşmaları gerekse Suriye'de attığı adımlar neticesinde NATO'dan uzaklaşmakta olduğu konusundaki uyarılarını şu sözlerle yineledi Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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