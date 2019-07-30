ABD Savunma Bakanı Esper, Mısırlı mevkidaşı ile görüştü

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Mısır Savunma Bakanı Muhammed Zeki'nin telefon görüşmesinde, ikili savunma ilişkilerinin yanı sıra İran ve Libya'daki gelişmeleri ele aldığı bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, Esper ile Mısırlı mevkidaşı Zeki arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sınır ve deniz güvenliği, terörle mücadele ve iki ülke arasındaki savunma ilişkilerinin ele alındığı belirtilen görüşmede, bakanların söz konusu konulardaki işbirliği için mutabık oldukları kaydedildi.

Görüşmede, bölgedeki güvenlik endişelerine de yer verilmesine vurgu yapılan açıklamada, "Ayrıca İran'ın oluşturduğu tehdit, Libya'daki gelişmeler ve Sina bölgesindeki terörizm konuları da görüşüldü." ifadelerine yer verildi.

Esper'in, bölgedeki istikrarsızlığa karşı Mısır'ın önemine değindiği belirtilen açıklamada, ABD'nin Mısır ile sahip olduğu stratejik ve askeri ilişkilerin güçlendirilmesi konusundaki kararlılığına dikkati çektiği kaydedildi.

Kaynak: AA