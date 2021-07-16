Son Dakika | ABD SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
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Son Dakika | ABD SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: ABD savaş gemisi USS Ross, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı.

ABD savaş gemisi USS Ross, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı.

ABD donanmasına ait DDG 71 borda numaralı 'USS Ross' adlı güdümlü füze destroyeri saat 09.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geminin boğaz geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık bir saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaşan gemide çok sayıda askerin silahlı nöbet tuttuğu görüldü. 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan savaş gemisi 21 gün sonra Karadeniz'den ayrılarak Marmara Denizi'ne açıldı.

Son Dakika | ABD SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
Son Dakika | ABD SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
Son Dakika | ABD SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
Son Dakika | ABD SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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