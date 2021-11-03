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ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti ABD donanmasına ait T-AO-189 borda numaralı 'USNS John Lenthall' isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE (İHA) - ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE - ABD donanmasına ait T-AO-189 borda numaralı 'USNS John Lenthall' isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 07.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD donanmasına ait 206 metre boyundaki T-AO-189 borda numaralı 'USNS John Lenthall' savaş gemisi, saat 08.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Nara Burnu'nu dönen ABD savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

ABD savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.

ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uçmaz - Son Dakika Haberleri
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