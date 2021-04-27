Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken görüntü! ABD Donanması'na ait gemideki askerler hemen telefonlarına sarıldı
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Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken görüntü! ABD Donanması'na ait gemideki askerler hemen telefonlarına sarıldı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa SUİÇMEZ - Haberler | Güncel

Çanakkale Boğazı'ndan geçen, ABD Donanması'na ait, 753 borda numaralı Sahil Güvenlik gemisi 'USS Hamilton', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen gemiye Türk Sahil Güvenlik botu eşlik ederken, güvertede bulunan askerlerden bazılarının fotoğraf çekmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Ege Denizi'nden saat 08.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, ABD Donanması'na ait, 753 borda numaralı 'USS Hamilton' adlı Sahil Güvenlik gemisi, saat 09.15'te Çanakkale önlerine ulaştı.

ABD Sahil Güvenlik gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

MARMARA DENİZİ'NE DOĞRU YOL ALDI

Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Sahil Güvenlik gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Gemiye boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu ile eşlik edildi.

ABD Sahil Güvenlik gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

FOTOĞRAF ÇEKTİLER

Geminin güvertesinde bulunan askerlerden bazılarının fotoğraf çekmesi ise dikkat çekti.

Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken görüntü! ABD Donanması'na ait gemideki askerler hemen telefonlarına sarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa SUİÇMEZ

ÇANAKKALE - ABD sahil güvenlik gemisi 'USCGC Hamilton' Çanakkale Boğazı'ndan geçişine başladı
ÇANAKKALE - ABD sahil güvenlik gemisi "USCGC Hamilton" Çanakkale Boğazı'ndan geçişine başladı
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