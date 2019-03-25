Abd-Rusya Soruşturması: Mueller'in Raporunda Trump'a Suçlama Yöneltilmedi

2016 ABD başkanlık seçimlerine Rusya'nın olası müdahalesini araştıran özel yetkili savcı Robert Mueller'in beklenen soruşturma raporunun bir özeti Kongre'ye sunuldu. Mueller, raporunda ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile işbirliği yaptığına dair kanıt olmadığına hükmetti. Trump'a suçlama yöneltmedi.

ABD Başsavcısı William Barr, "Rapor Başkan'ın suç işlediğine hükmetmiyor ama onu aklamıyor da" dedi.

Barr, raporda Trump'ın yasadışı bir şekilde adaleti engellemediği sonucuna varılmadığını vurguladı.

Trump ise Twitter'dan suçsuzluğunun kanıtlandığını öne sürdü.

Trump'tan zafer ilanı

Başsavcı Barr, Kongre'ye sunduğu ve raporun ana bulgularını özetleyen 4 sayfalık bilgilendirme notunun detaylarını paylaştı.

Raporun bulguları, Trump için bir zafer olarak yorumlanırken, Trump, Twitter'dan "İşbirliği yok, adalete müdahale yok" notunu paylaşarak, suçsuzluğunun ortaya konduğu mesajını verdi.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1109918388133023744

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders Trump'ın tamamen "temize çıktığını" söylerken, Trump'ın avukatı Rudy Giuliani de, "Rapor beklediğimden iyi" yorumunu yaptı.

Demokratlar ise raporun soru işaretlerine neden olduğunu söylüyor.

Demokrat Partili Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile Demokrat Senatör Chuck Schumer da, konuya ilişkin ortak bir açıklama yayımlayarak raporun tam halinin paylaşılmasını talep etti. Açıklamada, "Başkan Trump'ın tamamen aklandığını söylüyor olması, Mueller'in daha önceki sözleri ile çelişiyor. Trump'ın sözlerine itibar edilmemeli" denildi. Soruşturma hakkında bilinenler neler?

Mueller, yaklaşık iki yıl önce Rusya'nın ABD seçimlerine olası müdahalesini araştırmak için görevlendirilmişti.

Özel savcı Mueller hukuki süreç gereği raporunu tamamlayarak ABD Başsavcısı William Barr'a iletmişti. Barr, rapor hakkındaki bilgilendirme notunu Pazar günü Kongre'ye sundu.

Mueller, Trump'ın seçim kampanyası yetkililerinden 6 isim ile düzinelerce Rusya vatandaşını suçlarken, gizli işbirliği iddiasını reddeden Trump ve diğer bazı Cumhuriyetçiler ise, soruşturmanın bir "cadı avı" olduğunu savunuyor.

Mueller'in suçladığı 34 kişi ve üç şirket arasında davası görülen tek kişi Donald Trump'ın eski kampanya direktörü Paul Manafort oldu. Manafort banka hesaplarında ve vergide usülsüzlük yapmaktan 47 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn ile eski avukatı Michael Cohen de dahil olmak üzere diğerleri suçlamaları kabul ederken, eski danışmanı Roger Stone ise suçlamaları kabul etmedi.

Mueller aynı zamanda FBI Başkanı James Comey'nin kovulması ile Trump'ın adaleti engelleyip engellemediğine ilişkin de bir başka soruşturma yürütüyor.