ABD-Rusya heyetlerinden Ukrayna görüşmesi: İlerleme kaydedilemedi - Haberler
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ABD-Rusya heyetlerinden Ukrayna görüşmesi: İlerleme kaydedilemedi

ABD-Rusya heyetlerinden Ukrayna görüşmesi: İlerleme kaydedilemedi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve Rus mevkidaşı Sergey Ryabkov arasında Cenevre'de düzenlenen toplantıda Ukrayna konusunda ilerleme kaydedilemedi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve Rus mevkidaşı Sergey Ryabkov arasında Cenevre'de düzenlenen toplantıda Ukrayna konusunda ilerleme kaydedilemedi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, yaklaşık 8 saat süren toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sherman, "ABD için başlangıç noktası olmayan güvenlik önerilerini geri çevirmekte kararlıydık. Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında, Avrupa olmadan Avrupa hakkında veya NATO olmadan NATO ile ilgili karar almayacağız. Rus yetkililer, hızlı ilerlemek istediklerini dile getirdiler ve ABD de bunu yapmaya hazırdır. Ancak aynı zamanda, silah kontrolü gibi karmaşık konulardaki müzakereler birkaç gün hatta haftalar içinde tamamlanamaz. Bu, meslektaşım Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov'un çok iyi anladığı bir şey. Diplomasi ve diyaloğa bu tür karmaşık konularda ilerleme sağlamak için gereken zaman ve alanı vermeliyiz" dedi.

"RUSYA, SINIRA 100 BİN ASKER YIĞDI"

Sherman, Rusya'nın Ukrayna'yı saldırganlıkla suçladığını ancak Ukrayna sınırına 100 bin asker yığdığını ifade ederek, "Moskova, Ukrayna'nın çatışma aradığını ve provokatif şekilde hareket ettiğini ifade ediyor. Bu sırada Moskova, Ukrayna sınırına 100 bin asker yığıyor. 2014'te Ukrayna'yı işgal edenin Rusya olduğunu tekrarlamakta fayda var. Doğu Ukrayna'da yaklaşık 14 bin Ukraynalının canına mal olan bir savaşı körüklemeye devam eden Rusya'dır. ve şimdi sadece Ukrayna için değil, tüm Avrupa için yeni bir krize neden olan Rusya'nın eylemleridir" ifadelerini kullandı.


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