ABD'de polis tarafından boğularak öldürülen adamın ailesi ilk kez konuştu
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ABD'de polis tarafından boğularak öldürülen adamın ailesi ilk kez konuştu

ABD polisi tarafından nefessiz bırakılarak öldürülen siyahi şüphelinin ailesi olaydan sonra ilk kez konuştu. Aile, olaydaki 4 polisin de cinayetle yargılanması gerektiğini söyledi.

27.05.2020 13:56 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:23

ABD'nin Minneapolis eyaletinde George Floyd isimli şüpheli, polis tarafından nefessiz bırakılarak öldürülmüştü. Eyalet genelinde olaya karşı şiddetli protestolar devam ederken Floyd'un ailesi, olaya karışan 4 polisin de cinayetten yargılanması gerektiğini söyledi.

"BU IRKÇILIKTIR"

CNN'de canlı yayına katılan George Floyd'un annesi ve kuzenleri yayın sırasında konuşmakta zorlandı. Floyd'un kuzeni Tera Brown polisler hakkında 'Hizmet etmek ve korumak için orada olmaları gerekiyordu ve o hayatı için yalvarırken yardım etmek için hiçbiri bir şey yapmadı' dedi. Brown polisin yaptığının cezasız kalmaması gerektiğine vurgu yaparak, " Siyahilere yönelik bu tutum ırkçılıktır. Bize adalet yok" dedi.

"ABD'DE ADALET VARSA POLİSLER EN AĞIR CEZAYI ALIR"

Öte yandan Minneapolis polisi gözaltına alınan Floyd'un tıbbi problemden dolayı öldüğünü açıklamasına da tepki gösteren Brown, " Kuzenim resmen boğrularak öldürüldü. Polislerin açıklamasına inanmıyoruz.Her şey kamerada kayıt altında" diye konuştu. 4 polisin cinayetle yargılanması gerektiğini söyleyen Brown, "Polisler en ağır şekilde cezalandırılmalı. Hafif cezayı asla kabul edemeyiz. Herkes bu olaya öfkeli. Eğer ABD'de adalet varsa bu polisler en ağır cezayı alır. Dikkatle hukuk süreci takip edeceğiz" dedi.

PROTESTOLAR SÜRÜYOR

George Floyd'un öldüğü yerde toplanan eylemciler 'Adalet yok, barış yok' sloganları attı. Floyd, gözaltına alınması sırasında polislere defalarca nefes alamadığını söylemişti. Eylemciler protesto sırasında Floyd'un bu yakarışına gönderme yaparak 'Nefes Alamıyorum' sloganı attı. Protestoların bir çok eyalette gerçekleştiği belirtildi.

BENZER OLAY 2014'TE YAŞANMIŞTI

Bir iş yeri sahibinin 'sahtecilik' şikayeti üzerine eşkal benzerliği şüphesiyle gözaltına alınmak istenen Floyd'a uygulanan şiddet, 2014 Temmuz'unda New York'un Staten Island bölgesinde yaşanan benzeri Eric Garner olayını hatırlatmıştı. Sokakta kaçak sigara sattığı gerekçesiyle, New York polisi (NYPD) tarafından boğazı sıkılarak gözaltına alınmaya çalışılan Garner, defalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmış, fenalaşması üzerine ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetmişti. Eric Garner'ın son sözü "Nefes alamıyorum" ifadesi, ülke genelinde siyahlara karşı polis şiddetine karşı başlayan protesto gösterilerinde en önemli sloganlardan biri haline gelmişti.

ABD'de polis tarafından boğularak öldürülen adamın ailesi ilk kez konuştu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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