ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye'de İran destekli terörist grupları vurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye'de İran destekli terörist grupları vurdu

18.10.2020 22:55 | Son Güncelleme: 18.10.2020 22:58
ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye'de İran destekli terörist grupları vurdu

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde, Beşşar Esed rejimi saflarında yer alan İran destekli yabancı terörist gruplara ait bir askeri araca düzenlediği hava saldırısında 9 terörist öldü.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde, Beşşar Esed rejimi saflarında yer alan İran destekli yabancı terörist gruplara ait bir askeri araca düzenlediği hava saldırısında 9 terörist öldü.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçağı, gün içinde, Deyrizor'un doğusunda bulunan Elbukemal ilçesinde İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun emrindeki yabancı teröristlere ait bir askeri aracı hedef aldı.

Saldırı sonucu Afganistan kökenli Fatimiyyun grubuna mensup 9 terörist hayatını kaybetti.

DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinden saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Irak sınırındaki Elbukemal'de İran destekli yabancı grupların mevzilerine 3 Eylül'de aidiyeti bilinmeyen savaş uçaklarınca gerçekleştirilen hava saldırılarında ise 27 terörist yaşamını yitirmişti.

İran destekli grupların Deyrizor'daki varlığı

Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor, İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün'den gelen boru hatlarıyla ticaret yolları da bu kentten geçiyor.

Deyrizor il merkezi ve batısı, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla, Kasım 2017'de DEAŞ'ın çekilmesinin ardından Esed rejiminin eline geçti.

Rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, en yoğun şekilde Deyrizor'da varlık gösteriyor.

Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'da konuşlu, İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor.

İran destekli gruplar, Deyrizor'da el koydukları mülklerde mezhep temelli eğitim veriyor, kültürel faaliyetler düzenliyor, Şii inancına ait ibadethane olan "hüseyniyeler"i açıyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ise ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohamad Misto

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özgü Namal Sezen Aksu Didem Soydan Caner Cindoruk
Spor Eddie Newton Rıza Çalımbay Mahmut Tekdemir Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kıbrıs Ermeni Gaziantep Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye'de İran destekli terörist grupları vurdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.10.2020 23:03:23. #1.15#
title