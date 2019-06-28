ABD'nin yeni Türkiye büyükelçisi David Satterfield kimdir?

ABD'nin yeni Türkiye büyükelçisi David Satterfield kimdir?

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, Başkan Donald Trump tarafından geçtiğimiz şubat ayında atanan Büyükelçi Davis Satterfield'ın atamasını uzun bir süre ardından onadı

ABD'nin yeni Türkiye büyükelçisi David Satterfield kimdir?

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, Başkan Donald Trump tarafından geçtiğimiz şubat ayında atanan Büyükelçi Davis Satterfield'ın atamasını uzun bir süre sonra onadı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün gece, ABD Senatosu, Büyükelçi David Satterfield'ın ABD'nin Ankara Büyükelçiliği görevini onayladı. Yakın bir gelecekte kendisini karşılamak için sabırsızlanıyoruz." ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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