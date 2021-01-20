ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, el bastığı İncil'i 1973'ten beri bütün yemin törenlerinde kullanmış
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ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, el bastığı İncil'i 1973'ten beri bütün yemin törenlerinde kullanmış

20.01.2021 23:27 | Son Güncelleme: 20.01.2021 23:36
ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, el bastığı İncil'i 1973'ten beri bütün yemin törenlerinde kullanmış

ABD'de 3 Kasım seçimlerini kazanan Joe Biden, Kongre'deki törende yemin ederek ülkenin 46. başkanı oldu. Biden'ın göreve başlama töreninde üzerine el basarak yemin ettiği İncil'deki detaylar dikkat çekti. Söz konusu İncil, Biden'ın 1973'te Delaware Senatörü seçildiği her seçimin ardından bütün yemin törenlerinde kullanıldı.

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden bugün Washington'da Kongre binasının önünde başkanlık yemini etti. Yoğun güvenlik önlemleri altında ve Kovid-19 salgınının gölgesinde gerçekleşen yemin töreninde Joe Biden'ın ABD'nin 46. başkanı olarak ilk konuşmasını yaparak 'birlik' mesajı verdi.

Biden'ın yemin töreninde el bastığı İncil'deki detay herkesi şaşırttı. Çok uzun yıllardır Biden Ailesi'nin mülkiyetinde yer aldığı öğrenildi.

BAŞKAN YARDIMCILIĞI İÇİN YEMİN ETTİĞİ TÖREN DE KULLANILMIŞ

Joe Biden'ın üzerine el bastığı İncil, 1893'ten bu yana Biden Ailesi'nin mülkiyetinde. Biden, bu İncil'e 2009-2013 yıllarında başkan yardımcılığı için yemin ettiği törende de el basmıştı. Aynı İncil, Biden'ın 1973'te Delaware Senatörü seçildiği her seçimin ardından da kullanıldı. 12.5 santimetre büyüklüğündeki İncil'in üzerinde Keltlere özgü, merkezinde daire bulunan haç bulunuyor.

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, el bastığı İncil'i 1973'ten beri bütün yemin törenlerinde kullanmış
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