ABD'nin yeni atadığı DEAŞ Koalisyonu Sözcüsü de terör örgütü YPG sevdalısı çıktı
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ABD'nin yeni atadığı DEAŞ Koalisyonu Sözcüsü de terör örgütü YPG sevdalısı çıktı

Suriye ve Irak'ta oluşturulan DEAŞ'a Karşı Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Myles Caggins'in yerine göreve gelen Albay Wayne Marotto da terör örgütüne destek sözü verdi.

ABD'nin yeni atadığı DEAŞ Koalisyonu Sözcüsü de terör örgütü YPG sevdalısı çıktı
07.09.2020 17:41 | Son Güncelleme: 07.09.2020 17:46

Suriye ve Irak'ta oluşturulan DEAŞ'a Karşı Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Myles Caggins'in yerine göreve gelen Albay Wayne Marotto da terör örgütüne destek sözü verdi. 

ABD terör örgütlerine desteğini her fırsatta sürdürmeye devam ediyor. Suriye'de PKK uzantısı YPG'yi meşrulaştırmak için her yolu deneyen ABD, bir skandala daha imza attı. Terör örgütünün sözde liderleri ile sık sık görüntüleri ortaya çıkan ABD'li subaylar, ilişkiyi iyice ilerletti. DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Myles B. Caggins'in sözcülük görevi sona ermesinin ardından terör örgütü PKK'ya destek veremediği için ağlamıştı.

YENİ ATANAN SÖZCÜYE KÜRTÇE EĞİTİM

DEAŞ'a Karşı Uluslararası Koalisyon Sözcüsü B. Caggins'in yerine atanan Albay Wayne Marotto'ya da Kürtçe eğitim verilmeye başlandı. Terör örgütü destekli bir çok yayın organında Marotto'na Kürtçe kelimeler sorulduğu bir video yayınlandı.Videonun sonunda terör örgütü YPG'ye destek sözü veren Marotto'nun yarın itibareiyle resmi olarak görevine başlayacağı ifade edildi.Öte yandan Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin "sözde" Sözcüsü Mustafa Bali ile basın toplantısı düzenleyen Caggins, veda konuşması sırasında ağlamıştı.

Kaynak: DHA

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