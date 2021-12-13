ABD'nin Yeni Ankara Büyükelçisi Flake Yemin Etti
Başkan Joe Biden tarafından ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği görevine atanan Jeff Flake, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in katılımıyla düzenlenen sembolik törende yemin etti.
Başkan Joe Biden tarafından ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği görevine atanan Jeff Flake, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in katılımıyla düzenlenen sembolik törende yemin etti
Türkiye'de 17 bin 956 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 345 bin 754 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 956 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi yaşamını yitirdi.
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