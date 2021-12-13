ABD'nin Yeni Ankara Büyükelçisi Flake Yemin Etti - Haberler
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ABD'nin Yeni Ankara Büyükelçisi Flake Yemin Etti

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Başkan Joe Biden tarafından ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği görevine atanan Jeff Flake, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in katılımıyla düzenlenen sembolik törende yemin etti.

Başkan Joe Biden tarafından ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği görevine atanan Jeff Flake, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in katılımıyla düzenlenen sembolik törende yemin etti

Türkiye'de 17 bin 956 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 17 bin 956 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 345 bin 754 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 956 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 345 bin 754 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 956 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi yaşamını yitirdi.

 CHP'li Özgür Özel'den bomba Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı: Atatürk görseydi işte benim adayım derdi

CHP'li Özgür Özel'den bomba Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı: Atatürk görseydi işte benim adayım derdi

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