ABD'nin Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü Adayı: Canan Güllü
15.12.2020 09:46 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:51
Türkiye'de İstanbul Sözleşmesi'nden imzanın geri çekilmesi gibi kadın hakları aleyhine tartışmalarda kadınların sesi olan, "mücadele kazandıracak" diyen Canan Güllü, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2021 yılı Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü'ne aday gösterildi.
Türkiye'de İstanbul Sözleşmesi'nden imzanın geri çekilmesi gibi kadın hakları aleyhine tartışmalarda kadınların sesi olan, "mücadele kazandıracak" diyen Canan Güllü, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2021 yılı Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü'ne aday gösterildi
Kaynak: DailyMotion.com