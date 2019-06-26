ABD'nin San Fransisco kentinde elektronik sigara satışı yasaklandı

San Francisco, sağlığa etkileri daha iyi anlaşılana dek, elektronik sigaraların satışını yasaklayan ilk ABD kenti oldu.

Oylamada, elektronik sigara satan dükkanlar ve internet üzerinden, kentteki bir adrese gönderilmesi yasaklandı.

California eyaletindeki kent, Juul Labs'a, ABD'deki en popüler elektonik sigara üreticilerinden birine ev sahipliği yapıyor.

Juul, kararın tiryakileri sigara içmeye geri döndüreceğini ve bir "karaborsa yaratacağını" söyledi.

Kararın yürürlüğe girmesi için San Fransisco Belediye Başkanı London Breed'in imzası gerekiyor ve Belediye Başkanı imzayı atma sinayli verdi.

Kararın imzadan yedi ay sonra uygulanmaya başlanrması bekleniyor, ancak elektronik sigara şirketlerinin mahkemede itiraz edebileceği haberleri geliyor.

Elektronik sigara karşıtları, elektronik sigara şirketlerinin, aromalı ürünlerle kasten gençleri hedef aldığını söylüyor. Ayrıca, sağlığa etkileri konusunda daha fazla araştırma gerekmesinin yanı sıra, elektronik sigara kullanımının gençleri sigaraya teşvik edebileceği de vurgulanıyor.

Yasak için kampanya yürüten San Fransisco Başsavcısı Dennis Herrera, kararı memnuniyetle karşıladı.

Tütün kullanımı kaynaklı ölümler

ABD Hastalık Denetim ve Önleme Merkezi, nikotin ürünleri kullandığını söyleyen ABD'li gençlerin oranının, geçen yıl yüzde 36 arttığını açıkladı.

Federal yasalara göre, tütün ürünleri satın alabilme yaşı 18, ancak Califorina ve diğer bazı eyaletlerde 21'e çıkabiliyor.

Jull daha önce, gençler arasında elektronik sigara kullanımını azaltamaya destek verdiğini, ancak bunun gençlerin normal sigaraya erişiminin önlenmesi adına daha sıkı önlemlerle birlikte yapılması gerektiğini söylemişti.

Şirketin ürettiği, harici bellekten biraz daha kısa olan cihaz, ABD'nin elektronik sigara pazarının yüzde 70'ini oluşturuyor.

Juul'un yüzde 35'i Marlboro'yu üreten Altria Grubu'na ait. Şirket daha önce mango ve salatalık gibi gözde aromalarını piyasadan çekmiş ve Instagram ve Facebook'taki sosyal medya hesaplarını kapatmıştı.