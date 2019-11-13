ABD'nin San Francisco şehrinde bir binaya Greta Thunberg'in dev resmi yapıldı
Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco şehrinde bir binanın duvarına İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in resmi yapıldı.Şehir merkezindeki Union Meyda'nında yaklaşık 15 metre yüksekliğinde ve 10 metre genişliğindeki duvar resmi Arjantinli sanatçı Andres Petreselli imzası taşıyor.
13.11.2019 15:01 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:01
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) San Francisco şehrinde bir binanın duvarına İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in resmi yapıldı.
Şehir merkezindeki Union Meydanı'nda yaklaşık 15 metre yüksekliğinde ve 10 metre genişliğindeki duvar resmi Arjantinli sanatçı Andres Petreselli imzası taşıyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com