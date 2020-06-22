ABD'nin Panama'yı işgalinde ölen 19 kişinin mezarı, kimlik tespiti için açıldı
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BBC

ABD'nin Panama'yı işgalinde ölen 19 kişinin mezarı, kimlik tespiti için açıldı

Panama, ABD'nin 1989'da gerçekleştirdiği işgal sonucu hayatını kaybedenlerin kimliklerini tespit etmek amacıyla 19 kişinin mezarını açtı.

ABD'nin Panama'yı işgalinde ölen 19 kişinin mezarı, kimlik tespiti için açıldı
22.06.2020 09:42 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:00

Panama, ABD'nin 1989'da gerçekleştirdiği işgal sonucu hayatını kaybedenlerin kimliklerini tespit etmek amacıyla 19 kişinin mezarını açtı.

İşgal sırasında 500 kişinin hayatını kaybettiği tespit edilmişti. Öte yandan insan hakları örgütleri gerçek sayının daha fazla olduğunu belirtiyor.

Mezarı açılan 19 kişinin cesedi geçmişte, bir toplu mezarda bulunmuştu. Kimliği tespit edilemeyen bu kişiler daha sonra bir mezarlıkta toprağa verilmişti.

2014 - 2019 yılları arasında Panama devlet başkanlığında bulunan Juan Carlos Varela, işgal sırasında ölenlerin sayısının tespit edilmesi için bir komisyon kurmuştu.

Ülkede işgalin yıldönümü olan 20 Aralık'ta ulusal yas tutuluyor.


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İşgal, ABD ile Panama lideri General Manuel Noriega arasındaki ilişkilerin kötüleşmesinin ardından gerçekleşmişti.

ABD Başkanı George H. W. Bush işgali, "ABD vatandaşlarının hayatını korumak ve Noriega'yı adalet karşısına çıkarmak için" için gerçekleştirdiklerini açıklamıştı.

İşgalden iki hafta sonra gözaltına alınan Noriega, uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlamalarıyla götürüldüğü ABD'de hapis cezasına çarptırılmıştı.

Noriega 2017'de 83 yaşında, Panama'da ev hapsinde hayatını kaybetmişti.

BBC

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