ABD'nin Ohio eyaletinde 'aşı piyangosuna' 2,7 milyon katılım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'nin Ohio eyaletinde 'aşı piyangosuna' 2,7 milyon katılım

ABD'nin Ohio eyaletinde 'aşı piyangosuna' 2,7 milyon katılım
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

ABD'nin Ohio eyaletinde koronavirüsle mücadele kapsamında aşı olmaya teşvik için piyango düzenleniyor.

ABD'nin Ohio eyaletinde koronavirüsle mücadele kapsamında aşı olmaya teşvik için piyango düzenleniyor. Eyalet genelinde aşı olan 5 kişiye 1'er milyon dolar ödül verileceği açıklandı.

ABD'nin Ohio eyaletinde halkı koronavirüs aşısı olmaya teşvik etmek amacıyla piyango düzenleniyor. Eyalet valisi Mike DeWine, 2,7 milyon kişinin aşı piyangosuna katıldığını ve Çarşamba günü yerel saatle 19.30'da kazananların açıklanacağını duyurdu. DeWine, kazanan 5 katılımcıya 1'er milyon dolar verileceğini açıkladı. Piyangoya katılım şartları arasında ise aşı olmak ve 18 yaş üzeri olmak yer aldı.

MARYLAND 400 BİN DOLAR ÇEKİLİŞ YAPACAKABD'nin birçok eyaletinde daha önce aşı olmaya teşvik için bedava donut ve hediye çekleri dağıtılmıştı. Maryland eyalet valisi Larry Hogan, eyalette 40 gün boyunca çekiliş yapılacağını ve kazananın 400 bin dolar büyük ödüle sahip olacağını açıkladı. Maryland'de kazanan 4 Temmuz'da açıklanacak.

Öte yandan, New York Valisi Andrew Cuomo, 24-28 Mayıs arasında 'Aşı Kazı Kazan' kartlarının aşı olan vatandaşlara 20 dolara dağıtılacağını ve kazanan kişinin 5 milyon dolar ödül kazanacağını açıkladı. Cuomo, "Ne kadar çok New Yorklu aşı olursak, durumumuz o kadar iyi olur ve yeni normale daha hızlı dönebiliriz. Bu yüzden henüz aşı yaptırmamış herkesi en yakın merkeze gitmeye ve aşı yaptırmaya teşvik ediyorum" dedi.


ABD'nin Ohio eyaletinde 'aşı piyangosuna' 2,7 milyon katılım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak! İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar
ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak! İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar
ABD istihbaratından çarpıcı rapor: Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde görevli 3 kişinin Kasım 2019'da hastalandığı ortaya çıktı
ABD istihbaratından çarpıcı rapor: Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde görevli 3 kişinin Kasım 2019'da hastalandığı ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Sedat Peker Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Deniz Çakır Ebru Gündeş
Spor Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD'nin Ohio eyaletinde 'aşı piyangosuna' 2,7 milyon katılım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 12:07:52. #1.16#

title