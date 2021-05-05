ABD'nin Mississippi eyaletinde uçak evin üstüne düştü: 4 ölü

ABD'nin güney eyaletlerinden Mississippi'de, küçük uçağın bir evin çatısına düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin güney eyaletlerinden Mississippi'de, küçük uçağın bir evin çatısına düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Ülke basınındaki habere göre, yetkililer, yerel saatle 11.20 civarında, Hattiesburg'da küçük bir sivil uçağın, evin üstüne düştüğünü açıkladı.

Hattiesburg polisi, kazada 4 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Uçağın düşme sebebi henüz bilinmezken, ABD Federal Havacılık İdaresi ve Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu'nun, olayla ilgili inceleme başlatacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın