ABD'nin kuzeybatısında 24 saatte 40'tan fazla deprem meydana geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'nin kuzeybatısında 24 saatte 40'tan fazla deprem meydana geldi

ABD'nin kuzeybatısında 24 saatte 40'tan fazla deprem meydana geldi
AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Güncel

NEW Kuzey Amerika'nın en aktif fay hatlarından birinin son 24 saat içinde harekete geçerek 40'tan fazla depreme yol açtığı bildirildi.

NEW Kuzey Amerika'nın en aktif fay hatlarından birinin son 24 saat içinde harekete geçerek 40'tan fazla depreme yol açtığı bildirildi.

Pasific Northwest Sismik Ağı (PNSN), ülkenin kuzeybatısındaki Oregon eyaletinin kıyısındaki Newport şehrinin 350 ila 400 kilometre açıklarında olması nedeniyle çoğu karadan hissedilmeyen depremlerin 7 Aralık'ta sabah saatlerinde başladığını duyurdu.

Son 24 saat içinde 10 kilometre derinlikte gerçekleşen ve büyüklükleri 3,5 ila 5,8 arasında değişen 40'tan fazla depremin en az 13'ünün büyüklüğünün 5'in üstünde olması halkın endişelenmesine neden oldu.

Deprem uzmanı Lucy Jones, Twitter üzerinden, Blanco fay hattında meydana gelen depremlerin bugüne kadar karaya daha yakın fay hatlarını tetiklemediğini ve endişe edilmemesi gerektiğini belirtti.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) de söz konusu hattaki depremlerin tsunamiye neden olma riskinin bulunmadığını açıkladı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumuna (USGS) göre, depremlerin gerçekleştiği Blanco fay hattında 1970'lerden bu yana 4 ve üzeri büyüklükte 1500'den fazla deprem meydana geldi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İki gün önce evden çıkıp bir daha görülmeyen Neslihan, hiç beklenmedik yerde bulundu

İki gün önce evden çıkıp bir daha görülmeyen Neslihan, hiç beklenmedik yerde bulundu

 Doktorla tartışan Selin'in maske ve aşı karşıtı olduğu ortaya çıktı

Doktorla tartışan Selin'in maske ve aşı karşıtı olduğu ortaya çıktı

 Minibüse binen işçiyi 'Çamurlusun in' diyerek araçtan kovan şoför bin pişman olacak

Minibüse binen işçiyi "Çamurlusun in" diyerek araçtan kovan şoför bin pişman olacak

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title