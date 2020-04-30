ABD'nin, koronavirüsün üretildiği iddia edilen laboratuvarı fonladığı ortaya çıktı
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ABD'nin, koronavirüsün üretildiği iddia edilen laboratuvarı fonladığı ortaya çıktı

ABD basını, Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nün, Çin'in Wuhan kentinde, yarasalar üzerinde koronavirüs araştırmaları yapan tartışmalı laboratuvara maddi kaynak sağladığını öne sürdü.

ABD'nin, koronavirüsün üretildiği iddia edilen laboratuvarı fonladığı ortaya çıktı
30.04.2020 08:14 | Son Güncelleme: 30.04.2020 08:15

ABD basını, koronavirüsün laboratuvarda oluşturulduğu yönündeki teorilerin odağında bulunan Wuhan'daki Viroloji Enstitüsü'ne 7.4 milyon dolar kaynak aktarıldığını gündeme getirdi. Habere göre, ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nü yöneten Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH), Wuhan'daki enstitüye yapılan tüm fonları geçen hafta sonlandırdı.

BASINA, MEKTUP SIZDI

Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde görev yapan müdür yardımcısının basına sızan mektubunda, konu şu şekilde dile getiriliyor:

"Şu anda enstitü, mevcut sonuçların hedeflenen program ve enstitü öncelikleri ile uyum sağladığına inanmıyor"

VİRÜS YAPAY YOLLA MI OLUŞTURULDU?

Trump yönetimindeki yetkililer arasında, virüsün yapay yolla oluşturulduğuna dair artan bir inanış var. Buna göre, Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün virüsün çıkış yeri olduğu düşünülüyor.

"LABORATUVARDA ÜRETİLDİĞİNE DAİR KANIT YOK"

Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından Newsweek'e yapılan açıklamada, Wuhan'daki laboratuvara fon sağlanması yönündeki haberler şu şekilde savunuldu:

"Yeni ortaya çıkan insan virüslerinin çoğu vahşi yaşamdan geliyor ve bunlar, hem ABD'de hem de küresel düzeyde halk sağlığına ve biyolojik güvenliğe tehdit oluşturuyor. Bilimsel araştırmalar, virüsün laboratuvarda oluşturulduğuna dair kanıt olmadığını gösteriyor."

Güncel Manşet

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