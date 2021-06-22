ABD'nin, İran devlet televizyonuna ait bazı internet sitelerine "el koyduğu" iddiası
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ABD'nin, İran devlet televizyonuna ait bazı internet sitelerine "el koyduğu" iddiası

ABD'nin, İran devlet televizyonuna ait bazı internet sitelerine 'el koyduğu' iddiası
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

ABD'nin, İran devlet televizyonuna ait Arapça ve İngilizce yayın yapan bazı internet sitelerine el koyduğu iddia edildi.

ABD'nin, İran devlet televizyonuna ait Arapça ve İngilizce yayın yapan bazı internet sitelerine el koyduğu iddia edildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nda yayımlanan haberde, devlet televizyonuna ait İngilizce yayın yapan "Press TV" ve Arapça yayın yapan "Al Alam" ile Yemen'deki Husilere ait "Al Mesira" kanallarının internet sitelerinin domainlerine ABD tarafından el konulduğu ileri sürüldü.

Söz konusu sitelerin girişinde ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile ABD Ticaret Bakanlığı Endüstri ve Güvenlik Bürosunun logoları yer alıyor ve nükleer, biyolojik ve teknolojik kaçakçılıkla ilgili yasaların kendilerine "el koyma" hakkını verdiği savunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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