ABD'nin ilk diyabet hastası pilotu 9 yıl sonra tekrar uçtu ABD'nin Las Vegas şehrindeki McCarran Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan, Southwest Airlines 370 numaralı uçuşun pilotu Bob Halicky (59), ülke tarihine geçti.

ABD'nin Las Vegas şehrindeki McCarran Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan, Southwest Airlines 370 numaralı uçuşun pilotu Bob Halicky (59), ülke tarihine geçti. Amerikan Diyabet Derneği'ne göre, Halicky'nin aktif olarak çalışan ilk diyabet hastası pilot ilan etti.

ABD'de Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından diyabet hastası pilotların yasaklanan ticari uçuşları, Kasım ayında pilotların ticari olarak uçmak için gereken birinci sınıf sağlık sertifikası için başvurabileceklerinin açıklanmasının ardından ilk diyabet hastası pilot Bob Halicky, 9 yıl sonra tekrar uçtu. Halicky, Seattle-Tacoma Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

"YILLARDIR BU ANI BEKLİYORDUM"

Uçuştan sonra heyecanını dile getiren Halicky, "Kokpite geri dönmek ve ABD'de ticari olarak uçan ilk tip 1 insüline bağımlı pilot olmak çok heyecan vericiydi. Yıllardır bu anı bekliyordum" dedi. 1993 yılından beri Southwest Airlines için yolcu uçağı pilotluğu yapan Halicky, 2011 yılında tip 1 diyabet teşhisi konulduktan sonra kariyerine eğitmen pilot olarak devam etmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: DHA