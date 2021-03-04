ABD'nin Hastalık Kontrol Merkezi 'Zombi Genelgesi' yayımladı! Amaç, insanları doğal afetlere hazırlamak

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), 'Zombi genelgesi' yayımladı. Doğal afetlere dikkat çekmek ve hazırlıklı olmak için sel ya da deprem gibi afetlerin yerine zombi kelimesini kullanan merkezin internet sitesi üzerinden yaptığı kampanyaya ilgi oldukça büyük oldu.

Ünlü Fransız filozof ve astrolog Michel de Nostredame, yani bilinen adıyla Nostradamus'un 16'ncı yüzyılda, "2021 yılında dünyayı zombi istilası saracak" ön görüsü üzerine ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) yeni genelge yayınladı.

2011 YILINDA KURULDU

İlk olarak 2011 yılında CDC'nin resmi sitesinde faaliyete geçen "Zombi Hazırlık" bölümü, geçtiğimiz gün güncellenerek yayına alındı.

AFETLERE HAZIRLIKLI OLMAK ÖNEMLİ

Sitenin açılış sayfasında, "Zombilerin, zombi kıyametinin ve zombi hazırlığının neden CDC'nin web sitesinde yer aldığını merak ediyor musunuz?" ifadeleriyle paylaşılan yazıda CDC, afetlere hazırlıklı olmanın önemi hakkında ciddi bir mesaj yayınlamış olsa da bunun bir şaka olduğunu açıkça ortaya koydu.

BİR UYARI POSTERİ DE YAYIMLADI

CDC, 'Zombi hazırlığı' aracılığıyla tüm afetlere ve tehlikelere hazırlıklı olma konusunda çok çeşitli kitlelere ulaşmaya ve onlarla etkileşim kurmaya devam ediyoruz" ifadeleri kullanılan yazıda, bir uyarı posteri paylaşıldı.

72 SAAT YETECEK SU

İronik yazısında özellikle öğretmenlere uyarıda bulunan CDC, bir zombi yüzünün yer aldığı posterde, "Bir kit alın. Bir plan yapın. Hazırlıklı olun" ifadelerini kullandı.

Sadece zombi değil herhangi bir felaket durumunda en az 72 saat yetecek seviyede evde yiyecek, su ve tıbbi malzemeler, yedek güç kaynakları, tıbbi kayıtlar gibi belirli araçlara sahip olmanın öneminden bahsedilen kılavuzda, zombi kıyametine özel olarak evde saklanacak bir yer aranması gerektiğinin altı çizildi.

"OLDUKÇA AKILLICA BİR KAMPANYA"

Kaçmanıza rağmen bir zombi sizi ısırırsa tedavi etmek için kullanılacak ilaçlar bulundurulması gerektiğinin altını çizen CDC, kişi başına günde bir galon su bulundurulmasını önerdi.

Hazırlanan Zombi hazırlık kılavuzuyla ilgili açıklamada bulunan afet hazırlık uzmanları ve doktorlar, kampanyanın oldukça akıllıca olduğunu söylediler.

"HARİKA BİR MESAJ"

Buffalo Üniversitesi'nde Jacobs Tıp ve Biyomedikal Bilimler Okulu'nda profesör olan John Sellick, "Bence harika. Kovid-19'da gördüğümüz gibi, afete hazırlık çok önemlidir" derken Prepare with Cher'in kurucusu FEMA sertifikalı doğal afete hazırlık eğitmeni Cheryl Nelson da,"Bunun harika olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle dikkat çekiyor ve hazırlanmayı eğlenceli hale getiriyor. Afetlere hazırlık mesajını vermenin yaratıcı yolları ne kadar fazlaysa o kadar iyidir" şeklinde konuştu.

'SEL' YERİNE 'ZOMBİ' DENİYOR

New Jersey Eyalet Üniversitesi, Rutgers'de sosyoloji profesörü olan Lee Clarke, zombi hazırlığının "Basmakalıp, önemsiz ve eğlenceli" görünebileceğini ancak "tüm mesajların orada" olduğunu söyledi. Clarke, ""Sadece 'sel' veya 'kasırga' yerine 'zombi' kullanıyorlar. Zombiler insanlara daha ilginç geliyor ve insanları kendine çekiyor" şeklinde konuştu.