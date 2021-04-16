ABD'nin yaptırım hamlesine Rusya'dan misilleme! 6 yaptırım kararıyla birlikte 6 isim de kara listede

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ABD-Rusya arasında yaşanan gerilim ileri bir boyuta taşınıyor. ABD'nin Rusya'ya karşı yaptırımlarına Moskova'dan misilleme geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 10 Amerikalı diplomatın sınır dışı edilmesiyle birlikte 6 yeni yaptırım kararı alındı. Ayrıca 6 ABD'li isim de kara listeye girdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin yeni yaptırımlarına verilecek yanıtı açıkladı. Yaptırımlar, ABD'li yetkililerin yanı sıra Rusya'daki Amerikan diplomatik misyonuna yönelik eylemleri de içeriyor.

6 YAPTIRIM KARARI ALINDI

Buna göre şu önlemler duyuruldu:

ABD'nin yaptırımları sonrası Moskova, her iki ülkenin elçilerinin de mevcut durum karşısında üstleriyle istişarelerde bulunmaları gerektiğini söyleyerek ABD'nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan'ın Washington'a dönmesini tavsiye etti.

10 Amerikalı diplomat ülkeden sınır dışı edilecek.

Rusya, iki ülkenin diplomatlarının bulundukları şehirlerin dışına çıkmalarına izin veren anlaşmadan çekilecek.

Rusya, ABD diplomatik tesislerinin Rusları ve üçüncü ülke vatandaşlarını işe almasını yasaklayacak. Rusya Dışişleri Bakanlığı da Amerikalı diplomatlara verdiği kısa vadeli vize sayısını azaltacak.

'Rus karşıtı tutumun geliştirilmesi ve uygulanması' ile suçlanan mevcut ve eski ABD yönetimlerinin 8 üyesinin ülkeye girişi yasaklandı.

Rusya'nın iç işlerine karışmakla suçlanan ve Rusya'da faaliyet gösteren ABD'li vakıfların ve derneklerin ülke içindeki faaliyetleri yasaklanacak.

6 ABD'Lİ İSİM KARA LİSTEDE

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı 'kara listede' yer alan isimler şöyle:

ABD Başsavcısı Merrick Garland

ABD Federal Cezaevleri Bürosu Müdürü Michael Carvajal

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas

ABD Başkanı'nın iç politika danışmanı, eski BM Daimi Temsilcisi ve Ulusal Güvenlik Yardımcısı Susan Rice

FBI Direktörü Christopher Wray

Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines

Rusya Dışişleri'nden yapılan açıklamada, Moskova'nın Washington'dan gelecek her bir 'yaptırım dalgasına' karşılık vereceği belirtilerek, Washington'ın 'Moskova'yı çevreleme' politikasının basiretsizlik olduğu ve ABD-Rusya ilişkilerinin daha da kötüye gitmesine sebep olma riski taşıdığı kaydedildi.

DİYALOG ÇAĞRISI

Bakanlığın açıklamasında, getirilen yeni uygulamaların 'tercih edilerek yapılmadığı', Moskova'nın halen ABD ile daha fazla çatışmadan kaçınmak istediğinin altı çizildi. Bakanlık, bunun yerine, Washington ile 'daha sakin ve profesyonel bir diyalog' istenildiğini kaydetti.

ABD YAPTIRIM KARARI ALMIŞTI

ABD'nin Rusya'yla yaşadığı gerilimde aldığı yeni yaptırım kararları açıklanmıştı. Toplam 32 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulanmasına karar verilirken, 10 diplomatın da sınır dışı edileceği duyurulmuştu. Rusya'dan ise "Bu yaptırımlara yanıt kaçınılmaz" mesajı gelmişti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Biden yönetimi, Rus hükümetinin ve istihbarat servislerinin ABD'nin egemenliğini ve çıkarlarını hedef alan eylemleri nedeniyle Rusya'ya karşı önlemler alıyor" denirken, 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceği vurgulanmıştı.

Sputnik'in aktardığına göre Beyaz Saray, 16 tüzel ve 16 özel kişiye Rusya hükümetinin 2020 başkanlık seçimlerini etkileme girişimlerini uygulamanın yanı sıra çeşitli dezenformasyon ve müdahale eylemlerinde bulundukları iddiasıyla yaptırım uygulandığını belirtmişti.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ LİSTEDE

6 Rus teknoloji şirketinin Rus istihbarat servislerinin siber programına destek verdiği gerekçesiyle listeye eklendiğini bildiren Beyaz Saray, 14 Haziran 2021'den sonra Rusya Merkez Bankası, Rusya Ulusal Varlık Fonu ve Rusya Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilecek ruble cinsinden veya ruble dışı tahvillerin ABD'li finans kuruluşları tarafından alınmasına yasak getirmişti.

SİBER SALDIRILARIN FAİLİ RUS İSTİHBARATI

"ABD, Rusya Dış İstihbarat Servisi'ni (SVR) SolarWinds Orion platformunun ve diğer bilgi teknolojisi altyapılarının kullanıldığı geniş kapsamlı siber casusluk kampanyasının resmen faili ilan ediyor" diye devam eden Beyaz Saray, ABD İstihbarat Topluluğu'nun suçun SVR'ye isnat edilmesine ilişkin değerlendirmelerinden son derece emin olduğunu savunmuştu.