ABD'nin Grönland'ı satın almaktan vazgeçtiği iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

ABD'nin Grönland'ı satın almaktan vazgeçtiği iddiası

ABD'nin Grönland'ı satın almaktan vazgeçtiği iddiası
Anadolu Ajansı - Haberler | Dünya

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2019 yılında Grönland'ı satın almak istediklerini açıklamıştı. Başkanlık görevine Joe Biden'ın gelmesiyle birlikte bu karardan vazgeçildiği iddia edilmişti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı açıklamayla iddiaları doğruladı.

Arktik ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı dolayısıyla İzlanda'nın başkenti Reykjavik'i ziyaretinin ardından Grönland'a geçen Blinken, burada, 2019'da dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın satın almak istediğini belirttiği Grönland'a ilişkin, yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın tutumunu anlattı. Blinken yaptığı açıklamada, Grönland'ı satın almak istemediklerini de doğruladı.

İDDİALARI DOĞRULADI

Blinken, bir muhabire, Biden yönetiminin bu adayı satın almak istemediği iddialarına ilişkin, "Bunun doğru olduğunu teyit edebilirim." yanıtını verdi. ABD Dışişleri Bakan Blinken, ayrıca Grönland'ın başkenti Nuuk'ta bir ABD konsolosluğunun yeniden kurulması konusunu da gündeme getirerek, Biden yönetiminin, iklim değişikliğinden başlayarak çeşitli alanlarda ada ile iş birliğini artırmayı umduğunu söyledi.

TRUMP, SATIN ALMAK İSTİYORDU

Trump, Grönland'ı satın almak istediklerini belirtmişti. Kuzey Kutbu'nda Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland'ın, güney ve batıdaki küçük bir kıyı kısmı hariç büyük bölümü buzla kaplı bulunuyor. "Yeşil ülke" anlamına gelen Grönland, 2 milyon 166 bin kilometrekare ile Türkiye'nin yaklaşık 3 katı yüz ölçümüne sahip ve adada yaklaşık 57 bin kişi yaşıyor. Danimarka'dan 1979 yılında özerklik alan Grönland, dışişleri, güvenlik ve mali konularda hala Danimarka'ya bağlı bulunuyor ve 179 sandalyeli Danimarka Parlamentosu Folketing'de 2 parlamenter ile temsil ediliyor. Grönland'da uranyum başta olmak üzere altın ve değerli taşların yanı sıra petrol ve gaz rezervleri de yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

ABD'li generalin sözleri savaş çıkartır: Kuzey Kore'yi ikna etmek için askeri güç kullanmalıyız
ABD'li generalin sözleri savaş çıkartır: Kuzey Kore'yi ikna etmek için askeri güç kullanmalıyız
ABD, Grönland'ı satın almaktan vazgeçti! Rusya'ya karşı birlikte hareket edecekler
ABD, Grönland'ı satın almaktan vazgeçti! Rusya'ya karşı birlikte hareket edecekler
Çinliler sonunda başardı! ABD artık Mars'ta yalnız değil
Çinliler sonunda başardı! ABD artık Mars'ta yalnız değil
Doğruluk Kontrolü
ABD'nin Grönland'ı satın almaktan vazgeçtiği iddiası
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2019 yılında Grönland'ı satın almak istediklerini açıklamıştı.

Başkanlık görevine Joe Biden'ın gelmesiyle birlikte bu karardan vazgeçildiği iddia edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı açıklamayla iddiaları doğruladı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Alişan Sibel Can Cansu Dere Engin Akyürek
Spor Cenk Tosun Arda Turan Hakan Arslan Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD'nin Grönland'ı satın almaktan vazgeçtiği iddiası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 15:53:39. #1.15#

title