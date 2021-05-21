ABD'nin Grönland'ı satın almaktan vazgeçtiği iddiası

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2019 yılında Grönland'ı satın almak istediklerini açıklamıştı. Başkanlık görevine Joe Biden'ın gelmesiyle birlikte bu karardan vazgeçildiği iddia edilmişti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı açıklamayla iddiaları doğruladı.

Arktik ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı dolayısıyla İzlanda'nın başkenti Reykjavik'i ziyaretinin ardından Grönland'a geçen Blinken, burada, 2019'da dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın satın almak istediğini belirttiği Grönland'a ilişkin, yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın tutumunu anlattı. Blinken yaptığı açıklamada, Grönland'ı satın almak istemediklerini de doğruladı.

İDDİALARI DOĞRULADI

Blinken, bir muhabire, Biden yönetiminin bu adayı satın almak istemediği iddialarına ilişkin, "Bunun doğru olduğunu teyit edebilirim." yanıtını verdi. ABD Dışişleri Bakan Blinken, ayrıca Grönland'ın başkenti Nuuk'ta bir ABD konsolosluğunun yeniden kurulması konusunu da gündeme getirerek, Biden yönetiminin, iklim değişikliğinden başlayarak çeşitli alanlarda ada ile iş birliğini artırmayı umduğunu söyledi.

TRUMP, SATIN ALMAK İSTİYORDU

Trump, Grönland'ı satın almak istediklerini belirtmişti. Kuzey Kutbu'nda Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland'ın, güney ve batıdaki küçük bir kıyı kısmı hariç büyük bölümü buzla kaplı bulunuyor. "Yeşil ülke" anlamına gelen Grönland, 2 milyon 166 bin kilometrekare ile Türkiye'nin yaklaşık 3 katı yüz ölçümüne sahip ve adada yaklaşık 57 bin kişi yaşıyor. Danimarka'dan 1979 yılında özerklik alan Grönland, dışişleri, güvenlik ve mali konularda hala Danimarka'ya bağlı bulunuyor ve 179 sandalyeli Danimarka Parlamentosu Folketing'de 2 parlamenter ile temsil ediliyor. Grönland'da uranyum başta olmak üzere altın ve değerli taşların yanı sıra petrol ve gaz rezervleri de yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı