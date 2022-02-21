ABD'nin ele geçirdiği istihbarat raporları ortaya çıkardı! Putin'in 'Z' ordusu savaşa hazır

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz günden güne tırmanırken, ABD istihbarat raporları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 200 bin asker ve 500 savaş uçağı ile Ukrayna'yı işgal emri verdiğini öne sürdü. İstihbarat tarafından yayımlanan görüntüler, füzeler ve tanklar da dahil olmak üzere Rus askeri donanımının konvoylarının komşusu ile sınırın iki buçuk mil uzağına taşındığını da ortaya koydu.

SINIRA YAKIN NOKTADA ASKERİ HASTANE DE KURULDU

Bugün yayımlanan bir videoda da tanklarla dolu bir yük treninin sınıra doğru ilerlediği belirlendi. Kısa menzilli tüm hava koşullarına uygun Tor hava savunma sisteminin sınıra taşındığı görünürken, sınıra yakın Shebekino'da da bir askeri hastanenin kurulduğu belirlendi. Öte yandan, Moskova tatbikatlar için Ukrayna'ya yakın Azak Denizi'ni seçti.

"UKRAYNA'DAKİ ŞEHİRLER HAVAYA UÇURULABİLİR"

Yeni uydu görüntülerinin Rus savaş gruplarının sınıra doğru ilerlediğini gösterdiği vurgulanırken, NATO'nun Ukrayna'daki şehirlerin "yakında" saldırıda havaya uçurulabileceği konusunda uyarıldığı söyleniyor.

"GÖRDÜĞÜMÜZ HER ŞEY BİR İŞGALİN EŞİĞİNDE OLDUĞUMUZU GÖSTERİYOR"

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, dün yaptığı açıklamada, Moskova'nın gücü "süresiz" tutma kararının kendisini her zamankinden daha fazla endişelendirdiğini söyledi. Blinken, "Gördüğümüz her şey durumun çok ciddi olduğunu, bir işgalin eşiğinde olduğumuzu gösteriyor" dedi.

ABD RAPORLARI 500 SAVAŞ UÇAĞININ OPERASYONA YARDIM EDECEĞİNİ ORTAYA KOYDU

Daha önce Rusya'nın Ukrayna'nın doğu sınırındaki savaş komutanlarına emir verdiği bildirilmişti. Washington istihbaratı raporları, Rus Ordusu'nun yüzde 75'inin bölgeye gittiğini belirtirken, 500 savaş uçağının da operasyona yardımcı edeceğini ortaya koydu.

PUTİN'İN ORDULARI SINIRIN YAKLAŞIK 80 KM YAKININDA

ABD merkezli yayın kuruluşu CBS'in haberine göre, ABD istihbaratı, Rus yüksek komutanlığından "istilaya devam" emri verildiğine inanıyor. ABD merkezli CNN International'ın haberine göre, istihbarat kaynakları, Putin'in ordularının büyük kısmının şu anda sınırın yaklaşık 80 kilometre yakınında olduğunu bildirdi. Bloomberg'in bildirdiğine göre Pentagon, müttefikleriyle sadece Kiev'in değil, Kharkiv, Odessa ve Kherson dahil olmak üzere Ukrayna genelindeki şehirlerin de hedef alınabileceğine dair istihbarat paylaştı.

KÖRFEZ SAVAŞI TAKTİKLERİNİ HATIRLATTI

Bugün de Rus tanklarının ve "Z" harfi ile işaretlenmiş zırhlı araçların bugün Ukrayna sınırına doğru ilerlediğini gösteren fotoğraflar basına yansıdı. Araçlara, dost ateşinden kaçınmak için belirgin beyaz bir Z harfi çizildiği belirtilirken, bu durum da uluslararası basında 'savaşın bir işareti' olarak yorumlandı. Tanklara yapılan işaretler, Müttefik işgal kuvvetlerinin Kuveyt'i kurtarmak için gönderdiği Birinci Körfez Savaşı'ndaki Birleşik Krallık ve ABD taktiklerini de hatırlattı.

"İNGİLTERE VE MÜTTEFİKLERİ EN KÖTÜ SENARYO İÇİN HAZIRLIKLARI HIZLANDIRIYOR"

Öte yandan, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ukrayna krizindeki en kötü senaryo için müttefikleriyle hazırlıklarını hızlandırdığını ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin çok olası olduğunu açıkladı. Truss, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Brüksel'de yaptığı görüşmenin ardından Twitter'da yaptığı açıklamada, "Diplomasi yolu izlenmeli, ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgali çok olası görünüyor. İngiltere ve müttefikleri en kötü senaryo için hazırlıklarını hızlandırıyor" dedi. Truss "Rusya'ya bedeli tolere edilemeyecek kadar ağır olacak" dedi.