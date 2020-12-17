ABD'nin doğu sahillerinde 60 milyondan fazla kişiyi etkileyecek "kar fırtınası" için alarma geçildi
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ABD'nin doğu sahillerinde 60 milyondan fazla kişiyi etkileyecek "kar fırtınası" için alarma geçildi

17.12.2020 10:53 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:53
ABD'nin doğu sahillerinde 60 milyondan fazla kişiyi etkileyecek

ABD'de, doğu sahillerinde yaşayan 60 milyondan fazla kişinin etkileneceği kar fırtınası için alarma geçildi.

ABD'de, doğu sahillerinde yaşayan 60 milyondan fazla kişinin etkileneceği kar fırtınası için alarma geçildi.

BBC'nin haberine göre, Maine'e kadar uzanan bölgede etkili olacak kar fırtınası nedeniyle 14 eyalette uyarı yapıldı.

Bazı kesimlerde düşen kar kalınlığının 60 santimetreyi bulması öngörülürken, Ulusal Hava Tahmini Kurumu, "kar fırtınasında bazı bölgelerde seyahatin tehlikeli ve olanaksız hale geleceği, elektrik kesintilerinin yaşanabileceği" uyarısında bulundu.

New Yorklulardan "durumu ciddiye almaları" istendi

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentin son yıllardaki en büyük kar fırtınası ile karşılaşabileceğine dikkati çekerek, kent sakinlerinden "durumu ciddiye almalarını" istedi.

New York'ta okullar çevrim içi eğitime geçti ve feribot seferleri durduruldu.

ABD'nin kuzeydoğusunda, yüzlerce uçuş iptal edildi, tren seferleri ertelendi.

ABD basını, New York, Pennsylvania, Connecticut ve Maryland dahil birçok eyalette yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test merkezlerinin kapatıldığını, yetkililerin, kar fırtınasının Pfizer/BioNTech aşısının hastanelere dağıtımına potansiyel etkisini gözlemlediğini duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

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