ANKARA (İHA) - ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Ankara'da

ANKARA - Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy R. Sherman bölgesel ve uluslararası konuları görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

ABD'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüşme gerçekleştirmek üzere Ankara'ya geldi. İki mevkidaşın Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşecek görüşmede, Türkiye-ABD ilişkileri ele alınacağı öğrenildi. Ayrıca, Ukrayna'daki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konuların da görüşmede yer alacağı öngörülmekte.