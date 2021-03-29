ABD'nin Corona Virüsüyle Mücadelesinde Son Durum
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ABD'nin Corona Virüsüyle Mücadelesinde Son Durum

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre Corona virüsü kaynaklı vaka sayıları tüm dünyada 125,5 milyonu aştı.

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Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre Corona virüsü kaynaklı vaka sayıları tüm dünyada 125,5 milyonu aştı. ABD, 30 milyonun üzerinde vaka sayısıyla ilk sırada. ABD'nin Corona virüsüyle mücadelesinde son durumu Özlem Tınaz aktarıyor

ABD'nin Corona Virüsüyle Mücadelesinde Son Durum

Kaynak: DailyMotion.com

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