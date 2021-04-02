Son dakika haber! ABD'nin başkenti Washington DC'de bir kişinin aracını polislerin üstüne sürmesi sonucu 2 polis yaralandı
Son dakika haber: ABD'nin başkenti Washington DC'de bir kişinin aracını polislerin üstüne sürmesi sonucu 2 polis yaralandı.
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ABD'nin başkenti Washington DC'de bir kişinin aracını polislerin üstüne sürmesi sonucu 2 polis yaralandı. Polis, şoför gözaltına alınırken, binaya giriş çıkışların yasaklandığını açıkladı.
-İHA-
Kaynak: İhlas Haber Ajansı