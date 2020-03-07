: ABD'nin başkenti Washington'da Kovid-19 vakaları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi

07.03.2020 00:40 | Son Güncelleme: 07.03.2020 00:42

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının her geçen gün arttığı ABD'de, Ulusal Bölge ve Kent Sağlık Görevlileri Derneği Başkanı George Roberts başkent Washington'da bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu