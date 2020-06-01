ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı
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ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı

Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesi nedeniyle düzenlenen protestoların yoğunlaşması üzerine ABD'nin başkenti Washington DC'de 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı
01.06.2020 18:55 | Son Güncelleme: 01.06.2020 19:04

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, kentte son iki gündür düzenlenen protestolara ve şiddet olaylarına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

Özellikle dün gece düzenlenen protestolarda birçok iş yerinin yağmalandığını ve bazı yerlerin ateşe verildiğini anımsatan Bowser, "Anayasanını 1. ek maddesi gereği protestocuların gösteri düzenleme hakkı var ama bunu yaparken şehrimizi yakıp yıkmamalı." ifadesini kullandı.

Bowser, güvenlik güçlerinin kent genelinde asayişi sağlamaya çalıştığını vurgulayarak, "Bu akşam 19.00'dan itibaren geçerli olmak üzere Washington DC'de 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan ediyoruz." dedi.

"NEFES ALAMIYORUM" FERYADI POLİS ŞİDDETİNİ GÜNDEME TAŞIDI

46 yaşındaki George Floyd, pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Eyalette acil durum ilan edilirken, olayları kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızlar da görevlendirilmişti.

Kaynak: AA

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